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KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 81 il 81 meslek lisesi programını iyi değerlendirmeliyiz

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB öncülüğünde başlatılan "81 il 81 meslek lisesi" programının da iş dünyası tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

27.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:52
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 81 il 81 meslek lisesi programını iyi değerlendirmeliyiz

(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB öncülüğünde başlatılan "81 il 81 " programının da iş dünyası tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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