KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 81 il 81 meslek lisesi programını iyi değerlendirmeliyiz
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB öncülüğünde başlatılan "81 il 81 meslek lisesi" programının da iş dünyası tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
27.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:52
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB öncülüğünde başlatılan "81 il 81 meslek lisesi" programının da iş dünyası tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com