KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 2019 yılını değerlendirdi

18.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:39

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2019 yılını değerlendirdi.

KAYSO Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Büyüksimitci, 2019 yılının 3. çeyreğinde alınan tedbirler, sanayici ile iş adamlarının gayretleri sayesinde yüzde 0,9 büyüme sağlandığını söyledi.

Yıl sonunda Kayseri ihracatının 2,5 milyar dolayı aşacağını düşündüklerini belirten Büyüksimitci, Kayseri'nin cari fazla veren bir kent olduğunu savundu.

Türkiye'nin yeni bir üretim havzasına ihtiyacı olduğunu belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Marmara Bölgesi artık fazlasıyla doldu. Üstelik deprem riskinin yoğun olduğu bir bölge. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde sanayinin ve finansın bu kadar yoğunlaştığı bir bölge göremezsiniz. Marmara Bölgesi ile Güneydoğu arasında gelişmişlik bakımından inanılmaz uçurum var. İskenderun, Adana ve Mersin'in deniz ayağını oluşturacak, Konya ve Aksaray'ı da içine alacak yeni bir üretim havzasını bölgemizde hayata geçirmemiz gerekiyor. Stratejik ürünleri belli bölgelerde toplamanın riskini iyi anlamalıyız. Hem Türkiye'nin geleceğini kurtaracak hem de Orta Anadolu'da bulunan birçok ilimizi etkileyecek, gelecekte bölgemiz için önemli bir iş ve istihdam alanı oluşturacak Orta Anadolu Üretim Havzası'nı mutlaka hayata geçirmeliyiz. Bize göre 2020 yılının en önemli konusu Türkiye'nin yeni bir üretim havzasına ihtiyacı olduğudur. Sivil toplum kuruluşları, basın, siyasiler ve hatta çevre illerimizle birlikte bu konunun önemini anlatmalıyız."

Önemli stratejik yatırımlarla sanayinin güçlendirmesini istediklerini anlatan Büyüksimitci, "Kayseri'de yaklaşık 75 firmamız savunma sanayisine çalışıyor. Bizler de Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve KAYSO öncülüğünde savunma sanayi şirketi kurduk. Burada yüksek teknoloji ürünü, yerli ve milli üretime destek amaçlı üretim yapacağız. Yer inşaatımız devam ediyor, dördüncü ay gibi inşaatı bitecek ve 2020 yılının sonuna kadar Kayseri'ye bu yatırımı kazandıracağız." dedi.

Kaynak: AA