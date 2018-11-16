Kayso Başkanı Büyksimitci, Enflasyonla Mücadeleye Destek Veren Sanayicileri Ziyaret Etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kapsamında kampanyaya destek veren sanayicileri firmalarında ziyaret etti.

Sanayicilerin zor zamanlarda daima devletinin yanında olduğunu belirten KAYSO Başkanı Büyüksimitci, "Ülkemizin zorlu bir sınav verdiği bu süreçte sanayicilerimiz üzerine düşen sorumluluğun farkındalar. Programa inanarak ilk günden beri milli bir duruş sergileyen, 'Biz de varız' diyerek bu seferberliğe destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. Ülke genelinde başlatılan enflasyonla mücadele programına toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması gerektiğini kaydeden Başkan Büyüksimitci, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da çağrısına uyarak KAYSO olarak bu süreci sahiplendik ve üyelerimizin en geniş şekilde katılımı için çalışmalarımızı yaptık. Üyelerimizin de mücadeleye sahip çıkması ve geniş bir şekilde katılım göstermesi bizleri memnun etmiştir" diye konuştu. Kayserili sanayiciler olarak programa sonuna kadar katkı sağlayacaklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci şunları söyledi;

"Hükümetimiz tarafından alınan ekonomik tedbirlerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerinden geniş katılımlı bir destek gelmesi bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor. Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek omuz omuza vererek enflasyonu da bertaraf edeceğiz. Bu konuda da Kayserili sanayiciler olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız."

Ziyarete KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet İlgü ve İlhan Baloğlu ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü'de katıldı. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ziyaret ettiği firmalara enflasyonla topyekün mücadele afişleri bıraktı. - KAYSERİ