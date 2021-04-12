KAYSO akademiden proje yönetimi eğitimi
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KAYSO akademiden proje yönetimi eğitimi

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KAYSO akademiden proje yönetimi eğitimi

Kayseri Sanayi Odası bünyesinde kurulan KAYSO Akademi Platformu eğitim faaliyetleri kapsamında üyelerine yönelik "Proje Yönetimi" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Bilgisayar Yüksek Mühendisi Selda Barbaros tarafından verilen eğitim, video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Eğitim Seminerine KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve KAYSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Özgür Demirtaş'ın yanısıra KAYSO üyeleri katıldı.

Eğitimin açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "İşletmelerimizi geleceğe taşımak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha rekabetçi hale getirmek adına proje yönetimini kararlı bir şekilde benimsememiz gerekiyor. Bizde Kayseri Sanayi Odası olarak projelerimizi daha sağlıklı yürütebilmek adına bünyemizde KAYSO Akedemi Platformunu kurduk. İnşallah bu sayede hem Odamızı daha verimli hale getirecek, hem de üyelerimize daha yararlı olacak işlere imza atacağız" dedi.

Açılışın ardından, sunumuna başlayan Eğitmen Selda Barbaros, "Bir çalışmaya proje diyebilmemiz için temel bazı özellikleri bünyesinde barındırması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi çalışmanın bir hedefinin olması. Bir amaca yönelik olarak çalışmalarımızı yürütmemiz lazım. İkincisi, belirli bir zaman dilimi içerisinde yapılması gerekiyor. Projelerin mutlaka bir başlangıcı ve mutlaka bir sonlanma tarihleri vardır. Artık bir rutine binmiş, sürekli olarak aynı şeyleri yapıyorsak bu bir proje değildir. İrili ufaklı bir çok proje vardır. Yeter ki bir hedefimiz olsun ve bir zaman dilimi olsun" dedi.

Proje yönetim olgunluğu düşük olan kurum ve kuruluşlarda başarı oranın düşük olduğunu ifade eden Barbaros, "Bir şekilde projeyi bitiriyoruz ama bu projenin başarıya ulaşması anlamını taşımıyor. Planlanan zaman diliminde ve planlanan bütçe ile bitirdiysek eğer, kendimizi başarılı sayabiliriz. Bizler genelde projelere başlarken planlama yapmıyoruz. Genelde geriye dönerek öğreniyoruz. Bu çok maliyetli bir öğrenme yöntemi. Geriye dönüşleri olabildiğince azaltmak için planlı, programları hareket etmeliyiz. O yüzden proje yönetim olgunluğu yüksek olan ve bu standartları düzenli olarak uygulayan firmalarda verimin yüksek olduğunu ve geri dönüşlerin azaldığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

Barbaros, eğitimin ilerleyen saatlerinde, projenin içinde bulunduğu ortam, proje örnekleri, proje yöneticisinin rolü, projeyi planlamak, iş kırılım yapısı, zaman çizelgesi ve kaynak planlaması gibi konularda katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Kaynak: Bültenler

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