KAYSO Akademi Platformu kuruldu
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KAYSO Akademi Platformu kuruldu

23.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:48
KAYSO Akademi Platformu kuruldu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) bünyesinde, eğitim, seminer ve proje faaliyetlerini daha sağlıklı yürütmek ve üyelere daha kaliteli hizmet verebilmek adına KAYSO Akademi Platformu kuruldu.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) bünyesinde, eğitim, seminer ve proje faaliyetlerini daha sağlıklı yürütmek ve üyelere daha kaliteli hizmet verebilmek adına KAYSO Akademi Platformu kuruldu.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, oda olarak bugüne kadar üyelerinin menfaatleri doğrultusunda birçok projeye imza attıklarını, KAYSO Akademi Platformu'nun da bu bağlamda oluşturulmuş bir proje olduğunu belirtti.

KAYSO Akademi bünyesinde ilk faaliyet olarak üyelerine yönelik yedi ayrı eğitim konusunu kapsayan "Yönetici Eğitim Programını" başlattıklarını açıklayan Büyüksimitci, kayıtların halen devam ettiğini ve konusunda uzman ve tanınmış kişilerce verilecek eğitimlerin, firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine faydalı olacağını, talepler doğrultusunda eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini aktardı.

Platformun eğitimleri kapsamında "Yeni Finansal Yatırım Araçları" konulu eğitim, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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