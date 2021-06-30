KAYSO 55 yaşında
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KAYSO 55 yaşında

KAYSO 55 yaşında
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), kurulduğu 1966 yılından bu güne kadar 55 yıldır Kayserili sanayicilere hizmet vermeye devam ediyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), kurulduğu 1966 yılından bu güne kadar 55 yıldır Kayserili sanayicilere hizmet vermeye devam ediyor.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluş yıldönümü vesilesi ile açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, odanın 29 Haziran 1966 yılında kurulduğunu belirtti.

Büyüksimitci, 55 yıldır kuruluş amacına uygun hizmet veren KAYSO'nun, 1700'ün üzerinde üyesi ile şehre ve ülkeye değer katmaya devam ettiğini ifade etti.

KAYSO'nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı 12 sanayi odasından olduğunu aktaran Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bugün de ilk günkü heyecanla Kayseri'yi Türkiye'nin üretim üssü haline getirmeye ve üyelerimizin rekabet gücünü artıracak hizmetlerle öne çıkmaya gayret ediyoruz. Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde 365 oda ve borsamızla birlikte üretmeye, istihdama ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. 55 yıl boyunca emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Odamızın kuruluşunda emeği geçenler başta olmak üzere, bu güne kadar görev yapmış oda başkanlarımıza, meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, genel sekreterlerine ve tüm personele teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömür diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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