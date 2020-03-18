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Kayseri, Güncel

KAYSİAD'dan 'Korona virüs' açıklaması

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, "Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan...

18.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:28
KAYSİAD'dan 'Korona virüs' açıklaması

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, "Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.


KAYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, korona virüsün etkilerinin en aza indirilmesi için hükümet ve kamu ile birlikte çalışmaya ve sürece katkı vermeye hazır olduklarını duyurdu. KAYSİAD 'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınının, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.


Korona virüsün, Türkiye'deki işletmeler için getirdiği risk ve fırsatlarla ülke ekonomisi için oyun değiştirici olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Türkiye, 10 Mart itibarıyla ilk Kovid-19 vakasını doğruladı ve hemen ardından ek önleyici önlemleri duyurmaya başladı. Yapılan ilk analiz ve haberler ile alınan öncelikli önlemlerin pek çoğunun halk sağlığı konusunda olmasının ilk aşamada son derece normal olmasına karşın, salgından etkilenen ilk ülkelerden gözlendiği üzere, salgının oluşturduğu ciddi bir ekonomik etki de söz konusu. Bununla birlikte, yine salgından etkilenmiş diğer ülkelere bakıldığında, daha kesin ve etkili sosyo-ekonomik tedbirlerin 2 ila 4 hafta arasında değişen bir sürede alınmış olduğu görülüyor. Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde dikkate alınacak kısa ve orta vadeli stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. Bu noktada, hükümete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor. Sosyo-ekonomik tedbirlerin alınması, hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi ve örnek uygulamaların paylaşılması, yaşanan krizin etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır."


Halk sağlığına ek olarak, sosyo-ekonomik riskin azaltılmasının anahtarının, doğru bir kriz yönetimi ve yönetişim olduğu bildirilen açıklamada, "Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi oluşturacağına inanıyoruz. KAYSİAD olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı vermeye hazırız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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