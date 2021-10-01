Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Spor
Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekibi Yukatel Kaysersipor, evinde yarın karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekibi Yukatel Kaysersipor, evinde yarın karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Lig'in 8'inci haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde pas, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan futbolcular, maç saatini beklemeye başladı. İki takım arasındaki mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.


Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Spor Haberleri
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Haber: Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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