KAYSERmall Outlet'te indirimli alışveriş yoğunluğu

07.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:27

Kayserili vatandaşlar, bugün açılan Bilinçli Tüketici Mağazaları'ndan (BTM) indirimli ürün alabilmek için KAYSERmall Outlet'e akın etti.



BTM, Kayseri'deki ikinci mağazasını KAYSERmall Outlet'te açmasıyla, indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar AVM'ye akın etti. Mağazanın açılışıyla birlikte önceden belirledikleri ürünleri indirimli almak için içeriye hücum eden insanlar, zaman zaman izdiham yaşanmasına neden oldu. Büyük uğraşlar sonrası istediği ürünü bulan vatandaşlar, kasa önlerinde de uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bilinçli Tüketim Mağazalar Bölge Müdürü Taner Kılıçaslan, Kayserililerin ilgisinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek; "İldem KayserMall AVM'de ikinci şubemizi açtık. Yine Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. İlgi, alaka çok iyi. İndirimlerimiz, kampanyalarımız devam edecek. Vatandaşlarımız; bay, bayan, çocuk giyim, ayakkabı olarak bütün ürünleri bulabiliyorlar. Bir aile geldiği zaman baştan aşağı giyinip çıkabiliyor. Bütün vatandaşları bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA