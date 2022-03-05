KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

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KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde bulunan KAYSERMALL AVM'de meydana gelen olayda; Arda T.(8), 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri KAYSERMALL AVM'de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay...10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

alışveriş merkezi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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