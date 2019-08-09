Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular akşam yemeğinde buluştu

Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, akşam yemeğinde futbolcularla bir araya geldi.

09.08.2019 08:49
Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular akşam yemeğinde buluştu

Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, akşam yemeğinde futbolcularla bir araya geldi.

Kulüp tesislerindeki yemeğe Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımın ana sponsoru Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, İstikbol Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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