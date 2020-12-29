Kayserisporlu Yaw Ackah: "Galibiyetler almalıyız"

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha futbolcusu Ackah, kötü günlerin geride kalması için galibiyetler almaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakayı 3-2 kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da sergilenen kötü futbol ve yenilgi üzüntüye sebep oldu.

Müsabakaya ilk 11'de çıkan Yaw Ackah, maç sonrasında "kötü günleri geride bırakmak için galibiyetler almamız gerekiyor" dedi. Ackah, "Gençlerbirliği karşısında 2 kez öne geçtik. bu maçı kazanamadık. Olmadı. Bir şekilde beceremedik. Ama daha çok çalışmalıyız. Ne yapıp edip galibiyetler almalıyız. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Çok daha zor olacak. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve kazanmalıyız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı