Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi Açıklaması

10.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:20

Hes Kablo Kayserispor'un sol bek oyuncusu Yasir Şubaşı, takımda iyi bir havanın oluştuğunu, daha iyi bir Kayserispor izlettirmek adına kampta çok çalıştıklarını söyledi.

Yasir, devre arası kampı için bulundukları Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor'un ligin ilk devresinde hiç beklenmedik sonuçlar aldığını anımsattı.

İlk devre işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayan Yasir, "Kayserispor belki de son yılların en kötü ilk yarısını geçirdi ama tek hedefimiz devre arası kampımızı verimli geçirip, takıma yeni katılan arkadaşlarla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak." dedi.

Yasir, teknik direktör Robert Prosinecki'nin kendisini kanıtlamış birisi olduğunu belirterek, "Yeni hocamıza alışmaya başladık. Kondisyon ağırlıklı çalışmaların ardından teknik taktik idmanlara başladık. Daha iyi bir Kayserispor izlettirmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha güzel ve güçlü bir şekilde taraftarımızın karşısına çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın takıma yeni bir hava kattığının ve kulübü sahiplendiğinin altını çizen Yasir, onun yüzünü kara çıkartmamak için ellerinden gelenin fazlasını yapmak istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Başkanımızla birebir ilişkilerimiz çok iyi. Bir anne olmasından dolayı futbol hayatım boyunca görmediğim kadar iyi ilişki içerisindeyiz. Daha önce arkadaşlar 'Berna Anne' diye hitap ettiğimizi söylemişlerdi. Gerçekten bize o şefkatle yaklaşıyor. Ayrıca çok dürüst birisi. Geldiği günden beri Kayserispor için gece gündüz demeden çalışıyor. Yapamayacağı şeyin sözünü vermiyor."

Yasir, taraftarın ilk devrede çok kötü sonuçlar alınmasına rağmen desteğini hiç eksik etmediğini, ikinci devrede de kendilerini destekleyeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

İlk devrenin sonunda ve devre arasında birçok oyuncunun takımdan ayrıldığını hatırlatan Yasir, "Ben ayrılmayı hiç düşünmedim. Ayrılanlar oldu. Futbol bu. Bugün varsın yarın yoksun. Hepimiz için geçerli bu. Çok zor bir süreç geçirdik. Her kötü sonucun ardından üzülüyoruz. Taraftarımız için üzülüyoruz. Bu sene Kayserispor için mücadele etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA