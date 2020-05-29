HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Henrique, 12 Haziran'da başlayacak olan lig öncesi hırs küpü.Ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda futbolcular sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü
29.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:43

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Henrique, 12 Haziran'da başlayacak olan lig öncesi hırs küpü.

Ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda futbolcular sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Sezon başında takıma katılan ve attığı goller kadar sergilediği futbol ile de dikkat çeken Pedro Henrique, bir an önce maçların başlamasını bekliyor. Antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çeken Pedro Henrique kalan son 8 haftada gollerine devam etmek istiyor.

Futbolu çok özlediğini ve bir an önce sahaya çıkmak istediği belirten Kayserispor'un bu sezonki en golcü futbolcusu Pedro Henrique, "Futbolu çok özledim. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalan 8 maçımızı kazanarak Kayserispor'u ligde bırakacağız. Takım içinde büyük birlik ve beraberlik hakim. Herkesin keyfi ve neşesi yerinde. İnşallah sonu güzel olacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı Spor
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler Spor
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor Spor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız Spor
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti Spor
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu Spor
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Ersin Korkut İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:43:45. #1.14#
title