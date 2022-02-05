Kayserisporlu oyuncular galibiyet sevincini Başkan Gözbaşı ile paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 yenen Yukatel Kayserisporlu oyuncular, galibiyet sevincini başkan Berna Gözbaşı ile paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, sağlık sorunları nedeniyle dünkü mücadeleyi evinden takip eden Gözbaşı'yı ziyaret etti. Futbolcular, ziyarette geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Kulübün sosyal medya hesabından da "For you President (Senin için Başkan). Hatayspor maçı sonrası galibiyet sevincini Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nı evinde ziyaret ederek paylaştık." ifadeleri kullanıldı.