HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserisporlu oyuncular, başkan Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı

Kayserisporlu oyuncular, başkan Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı
10.05.2020 22:08 | Son Güncelleme: 10.05.2020 22:10

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcuları, Anneler Günü nedeniyle kulüp başkanı Berna Gözbaşı için bir kutlama videosu hazırladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcuları, Anneler Günü nedeniyle kulüp başkanı Berna Gözbaşı için bir kutlama videosu hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcular Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Ziya Alkurt, Yasir Subaşı, Mert Kula, Nurettin Korkmaz, Doğan Alemdar, İsmail Çipe ve Silviu Lung ile altyapı oyuncuları, Gözbaşı için Anneler Günü kutlama mesajlarını dile getirdi.

"Bir anne gelir, her şeyi değiştirir" başlığıyla paylaşılan video, sosyal medyada kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Gözbaşı ise videoya sosyal medya hesabından, "Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım." ifadeleriyle yanıt verdi.

Kayserisporlu oyuncular, başkan Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Spor
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi Spor
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor Spor
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı Spor
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Spor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek Spor
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler...
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Falcao Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Mardin Ankara Nusaybin
Şu an buradasınız: Kayserisporlu oyuncular, başkan Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 23:46:21. #1.14#
title