Kayserisporlu oyuncu Carole: 'Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserisporlu oyuncu Carole: "Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz"

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor
Kayserisporlu oyuncu Carole:

Yukatel Kayserispor'un sol bek oyuncusu Lionel Jules Carole, önlerinde zorlu müsabakalar bulunduğunu ve iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor'un sol bek oyuncusu Lionel Jules Carole, önlerinde zorlu müsabakalar bulunduğunu ve iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Carole, Türkiye'de hiçbir karşılaşmanın kolay olmadığını belirtti.

Her maça çok iyi hazırlanmak için düzenli olarak antrenman yaptıklarını dile getiren Carole, "Önümüzde ilk olarak Hatayspor maçı var. Biliyorsunuz, Hatayspor geçen sene kendini kanıtlamış iyi bir rakip. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz. Her maça farklı hazırlanmak ve odaklanmak gerekiyor. Ondan sonra Galatasaray maçı için önümüzde çok fazla bir süre kalmayacak. Hatayspor maçından sonra da Galatasaray karşılaşmasına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Carole, kampa geç katılmasına rağmen fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini sözlerine ekledi.

Kayserisporlu oyuncu Carole: Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz

Kayserisporlu oyuncu Carole: Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz

Kayserisporlu oyuncu Carole: Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz

AA / Hakan Can Şahin - Spor Haberleri
Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak

Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak

 Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek

Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek

 A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz'la ilgili dikkat çeken detay: İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor

A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz'la ilgili dikkat çeken detay: İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Tunç Soyer Mansur Yavaş Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gülşen Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Meral Akşener Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserisporlu oyuncu Carole: 'Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:52:12. #1.12#