Kayserisporlu Mensah'ın Darbesiyle Sakatlanan Fernando Muslera'ya Maç Sırasında 12 Dikiş Atılmış

Maçın son yarım saatinde Mensah'ın kramponu Muslera'nın kafasına geldi. Kafası yarılan Uruguaylı kaleciye 12 dikiş atıldı. Oyuna özel bandajla devam eden Muslera kana bulandığı için formasını da saha içinde değiştirdi. Karşılaşmaya yaklaşık 10 dakika ara verildi.

SKOR GARANTİ OLDU, OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe derbisinde penaltıya sebebiyet veren, Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçında hatalı gol yiyen tecrübeli kaleci, "Kötüysen çıkaralım" çağrısına karşılık sahada kaldı. 2-0'dan sonra da oyuna devam eden Muslera, 3-0'dan sonra uzatmalarda yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.

(Sabah)