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Kayserisporlu Mensah ameliyat oldu

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Kayserisporlu Mensah ameliyat oldu

Yukatel Kayserispor futbolcularından Bernard Mensah ameliyat oldu.

Yukatel Kayserispor futbolcularından Bernard Mensah ameliyat oldu.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un geçen hafta İspanya'ya giden takım kaptanlarından Bernard Mensah, bugün ameliyat oldu. Yukatel kayserispor kulübü de yazılı bir açıklama ile Mensah'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A takım kaptanlarımızdan Bernard Mensah'ın başarılı operasyon geçirdiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Kaptanımız Mensah, Kayserispor camiasına özlemlerini iletti. Mensah'a tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

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