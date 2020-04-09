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Kayserispor, Hes Kablo, Kayseri, Spor

Kayserisporlu Mario Situm: "Biz robot değiliz"

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Mario Situm, futbolu özlediklerini ancak insan sağlığının çok daha önemli olduğunu söyledi.

09.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:39
Kayserisporlu Mario Situm:

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat futbolcusu Mario Situm, futbolu özlediklerini ancak insan sağlığının çok daha önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig 2019-2020 sezonunun devre arasında Hes Kablo Kayserispor'a transfer olan Mario Situm, Korona Virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinden ötürü zamanını evde geçirirken, futbolu özlediğini ancak sağlığın daha önemli olduğunu söyledi. İHA muhabirine özel açıklamalar yapan Mario Situm, "Korona Virüsü nedeniyle adeta tüm Dünya durdu ve herkes evde. İnsanlar korkuyor. Tabi ki futbolu özledik ama şimdi insanların güvenliği ilk sırada. İnsan sağlığı en önemlisi. Bu virüs bir kaç ay daha devam ederse, bu sezon tamamlanamaz ve artık yeni sezon için hazırlık yapılmalı. Biz oyuncular robot değiliz. Maçlara hazırlanmak için zamana ihtiyaç var. Evde antrenman ile maça çıkılmaz. Eğer hem bu sezonu tamamlayıp peşine de yeni sezona başlarsak bizler için çok zor geçer. Çünkü sakatlık riski yüksek olacaktır" dedi. Kayseri ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Situm, "Kayseri'yi seviyorum. Kayseri güzel şehir. Dağ, hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları ve çok iyi restoranlar var. Bebeğim ve eşimle zaman geçirmeyi seviyorum. Kayseri yemekleri çok lezzetli. Çok iyi et ve geleneksel Türk yemekleri var" diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor olarak hedefe ulaşmayı arzuladıklarını da dile getiren Situm, "Kayserispor'a en iyi hizmeti vermek için çabalıyorum. Profesyonelliğin gereğini yerine getirmeye çalışıyorum. Her zaman öz eleştirimi yaparım. Bir sonraki maç daha iyi olabilmek için düşünürüm ve çalışırım. Eminim zamanla Türk futbol tarzına adapte olacağım daha iyi oynayacağım. Kayserispor olarak sıkıntılı bir durumdayız. Ama maçlarda başarılı olacağımıza eminim. Taraftarımız destek veriyor. Daha çok destek versin. Takım arkadaşlarım ve ben çok çalışıp başarılı olacağız" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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