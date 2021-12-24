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Kayserisporlu Kolovetsios'un çapraz bağı koptu

Kayserisporlu Kolovetsios'un çapraz bağı koptu
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18'nci haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitros Kolovetsios'un sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 18'nci haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitros Kolovetsios'un sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.

Ligin 18'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Yunan stoperin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün oynadığımız Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadesine yer verildi.


Kayserisporlu Kolovetsios'un çapraz bağı koptu

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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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