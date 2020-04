Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: Fenerbahçe maçı ile başlamak avantaj "Futbol derinden etkilendi""Futbolcular her zaman oynamak ister""Kayserispor ligde kalacak" "Fenerbahçe'yi iç sahada da yendik kimseden korkumuz yok""Hocamızın üst seviyede futbol bilgisi var""Trabzonspor'dan teklif aldım""Berna başkanın gelişiyle toparlandık""Azerbaycan Milli Takımı'ndan...

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Hes Kablo Kayserispor'un başarılı oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.Acar, "Rakiplerimiz yendiğimiz sürece ve büyük takımlardan alacağımız puanlarla ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Aramızda çok fazla puan farkı yok. En son da Yeni Malatayspor'u yendik. İnşallah Kayserispor ligde kalacak. Fenerbahçe karşısında alınacak bir galibiyet önümüzü daha iyi görmemize neden olacak" dedi."FUTBOL DERİNDEN ETKİLENDİ"Koronavirüs nedeniyle futboldan uzak kaldıklarını söyleyen Acar, "Koronavirüs futbolcuları derinden etkiledi. Futbolcular takım antrenmanına alışık. Kardeşimle birlikte antrenmanlarımıza devam ediyoruz ama takım çalışması gibi olmuyor. Evde bisiklet sürme ve dışarıda koşma takım antrenmanı gibi değil. Takımla çalışma yapmak gerekiyor. Umarım kısa sürede düzelir ve takım olarak çalışmalara başlarız" diye konuştu."FUTBOLCULAR HER ZAMAN OYNAMAK İSTER"Futbolcuların her zaman sahada olmak isteyeceğini dile getiren Acar, "Bizim açımızdan çok zor bir sezon geçti. Ligin alt tarafı da üst tarafı da çok karışık. Psikolojik anlamda da sıkıntılı dönemlerden geçtik. 2 aylık bir aradan sonra tekrar başlayıp 8 haftalık maçı oynayıp tekrardan ara vermek ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Futbolcu her zaman oynamak ister. Böyle yatmak istemez. Bunun sağlık, ev ve sakatlık tarafı var. Bunu en iyi yöneticiler bilir" şeklinde konuştu."KAYSERİSPOR LİGDE KALACAK"Süper Lig'in kalan 8 haftasında zorlu mücadelelerin olacağını belirten orta saha oyuncusu, "Son 8 haftada zorlu maçlarımız kaldı. Buraya kadar getirmememiz gerekiyordu. Sezonun ilk yarısında gösterdiğimiz performans iyi değildi. Ligin ikinci yarısıyla toparlanmaya ve iyi bir takım olmaya başladık. İyi maçlar oynadık, kazanabileceğimiz maçlarda kayıplar yaşadık. Son 8 haftada büyük takımlarla ve rakiplerimizle karşılaşacağız. Rakiplerimizi yendiğimiz sürece ve büyük takımlardan alacağımız puanlarla ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Aramızda çok fazla puan farkı yok. En son da Yeni Malatayspor'u yendik. İnşallah Kayserispor ligde kalacak" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE MAÇI İLE BAŞLAMAK AVANTAJ"Lige verilen aradan sonra Fenerbahçe ile mücadele edeceklerini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe karşısında alınacak bir galibiyet önümüzü daha iyi görmemize neden olacak. Sonrasında da iç sahada alacağımız bir galibiyetle seriye bağlamış oluruz. Fenerbahçe maçıyla başlamamız bizim için daha iyi. Bizi hava sokar. Ligin son sırasında olabiliriz ama çekinmiyoruz. Fenerbahçe'yi iç sahada da yendik kimseden korkumuz yok. Kayserispor'un ligde kalacağına inanıyorum. Ligin ilk yarısında gösterdiğimiz kötü performans olmasaydı şu an rahat bir lig geçiriyor olabilirdik. Berna Başkan gelmeden önce kurulan kadro iyi değildi. Kalan 8 haftadaki performansımızla ligde kalmayı hedefliyoruz" şeklinde konuşu."HOCAMIZIN ÜST SEVİYEDE FUTBOL BİLGİSİ VAR"Teknik direktör Robert Prosinecki ile çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Acar, "Hocamızın üst düzey bir futbol bilgisi var. Futbolcularla diyaloğu da çok iyi. Sadece işini yapan birisi. Futbolculardan da işini yapmasını bekliyor. Seninle sürekli bire bir konuşmalar yapmaz ama işini yapmanı bekler. Real Madrid ve Barcelona'da futbol oynamış bir isim. Futbol bilgisine güveniyorum ve bizi ligde tutacağına inanıyorum" dedi."KAYSERİSPOR'U SEVİYORUM"Lig bitmeden kariyeriyle ilgili bir planlama yapmayacağını söyleyen Acar, "Sezon sonu için bir plan yapamıyorum çünkü düşme hattındayız. Kayserispor'u seviyorum. Çalışanlar, arkadaşlarımız ve başkanımızı seviyorum ama herksin bir planı var. Önümüzü şu an göremiyoruz ama Avrupa'da oynama planım var. Ülkemizde büyük bir takımda oynamak isterim ama Avrupa hayalim sürüyor. Bir adını duyurarak şampiyonluklar kazanarak Avrupa'ya gitmek var bir de güçsüz bir şekilde Avrupa'ya gitmek var. Önce şampiyonluklar kazanmış, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynamış bir oyuncu olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şampiyonluklar yaşadıktan sonra Avrupa'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı."TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIM"Ligin devre arasında transfer tekliflerini aldığını ancak zor durumda olan Kayserispor'u bırakmak istemediğine vurgu yapan Acar, "Devre arasında transfer teklifleri oldu ama bu zor dönemde Kayserispor'u bırakmak istemedim. Trabzonspor'dan teklif aldım. Menajerim aracılığıyla başka takımlardan da teklif geldi ama ciddi anlamda Trabzonspor'dan teklif aldım" diye konuştu."BERNA BAŞKANIN GELİŞİYLE TOPARLANDIK"Kayserispor'da başkanlık koltuğuna Berna Gözbaşı'nın oturmasından sonra başarılı sonuçlar aldıklarını söyleyen Acar, "Berna başkanın gelişinden sonra toparlanma süreci başladı. Çok iyi bir iletişimi var herkese bir anne bir abla gibi davranıyor. Herkesin sıkıntısıyla birebir ilgileniyor. Her zaman birebir ilgilendi ne sıkıntı varsa çözdü. Bugün yapacağım dediği şeyi yarına bırakmadı ve çözdü. Biz Berna başkanı çok seviyoruz keşke daha önce gelseydi. İnşallah o da bizimle birlikte devam eder ve güzel günler görürüz" ifadelerini kullandı."AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF ALDIM"Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak istediği için Azerbaycan'dan gelen teklifi reddettiğini dile getiren Acar, "Her oyuncunun milli takım hedefi var. A Milli Takım'da oynamak istiyorum. Bu sezon Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım ama Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak istiyorum. Her Türk genci gibi milli formayı giymek istiyorum. Milli takıma da yaklaştığımı düşünüyorum, bu performansıma devam edersem çağrılmayı bekliyorum" açıklamasında bulundu."LEMINA VE SOSA'YI BEĞENİYPRUM"

Süper Lig'de Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ve Trabzonsporlu Jose Sosa'yı beğendiğini belirten Acar, "Kendi oyun stilimi beğeniyorum. Kendi oyun stilimi yaratmayı seviyorum. Ligimizde Lemina'yı çok beğeniyorum. Çok agresif ve mücadeleci. Oyunun her iki yönünü de oynayabiliyor. Bir de Jose Sosa. O teknik ve futbol zekası anlamında çok farklı bir oyuncu" dedi.

