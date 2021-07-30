Kayserisporlu Gustavo Campanharo: "Kısa sürede takıma katılacağım"
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Kayserisporlu Gustavo Campanharo: "Kısa sürede takıma katılacağım"

Kayserisporlu Gustavo Campanharo: 'Kısa sürede takıma katılacağım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, kısa sürede takıma katılacağını açıkladı.

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, kısa sürede takıma katılacağını açıkladı.

Geçen sezon geçirdiği koronavirüs salgını sonrasında toparlayamayan ve hala tedavi gören Gustavo Campanharo, ligin ilk yarısında sarı kırmızılı formayı giyemeyeceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, tek başına antrenmanlara başladığını, kısa sürede takımla çalışmalara katılacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Gustavo Campanharo, "Herkes iyi olduğumu bilmeli. Zaten sahada antrenman yapıyorum ve en kısa zamanda takımla antrenman yapacağımı bildirmek isterim. Bana destek olan Kayserispor ailesine teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayserisporlu Gustavo Campanharo: "Kısa sürede takıma katılacağım" - Haberler Spor
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