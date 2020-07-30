Kayserisporlu futbolcular sevinçli Hes Kablo Kayserispor futbolcuları, Süper Lig'de devam edecek olmanın mutluluğu içerisinde.

Hes Kablo Kayserispor futbolcuları, Süper Lig'de devam edecek olmanın mutluluğu içerisinde.

2019-2020 futbol sezonunu son 3 takım arasında bitirmesine rağmen TFF'nin "Bu sezon küme düşme yok" kararı ile Süper Lig'de yoluna devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor'da sevinç hakim. Sarı Kırmızılı futbolcular, yeni sezonda da Süper Lig'de oynayacak olmanın mutluluğu içerisinde.

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, "Küme düşmeyi haketmemiştik. Bu kararı hakettik. Çok mutluyuz" mesajı paylaştı.

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo da, "Bu kulüp harika şeyleri hak ediyor ve birlikte geçmişimiz daha yeni başlıyor. Bu formayı giyerek büyük anlar yaşamayı umuyorum. Bu harika duygu için herkese teşekkür ederim" dedi.

Portekizli futbolcu Miguel Lopes de, "Büyük karar. Çok mutluyuz. Kayserispor bu kararı haketti" mesajı paylaştı. Takımın en çok gol atan futbolcusu Pedro Henrique "Tanrının harika hikayesi" diye nitelendirdiği karar için Djedje ise "Tanrı'nın her zaman için bir planı vardır. Kayseri halkının dualarını duydu. Zorluktan sonra mutluluk geldi" ifadelerinde bulundu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA