Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı

- Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladıKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı.

31.07.2019 14:56
Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı

- Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı.
Avusturya kampını tamamlayan ve bugün akşam saatlerinde Kayseri'ye gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un futbolcuları Ziya Alkurt, Emre Demir, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz, Dijedije ve Hakan Arıkan, emojileri gerçek hayata uyarladı.
İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcuların eğlenceli videosu, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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