Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:34
Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ligin 29'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, Kayseri'ye dönerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle video paylaştı. Yerli ve yabancı futbolcular, "Başta Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Kayserisporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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