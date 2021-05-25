Kayserisporlu futbolcu Campanharo yoğun bakımdan çıktı
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Kayserisporlu futbolcu Campanharo yoğun bakımdan çıktı

Kayserisporlu futbolcu Campanharo yoğun bakımdan çıktı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un koronavirüse yakalanan Brezilyalı futbolcusu Gustavo Cambanharo'nun yoğun bakımdan çıktığı açıklandı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un koronavirüse yakalanan Brezilyalı futbolcusu Gustavo Cambanharo'nun yoğun bakımdan çıktığı açıklandı.

Hes Kablo Kaysersipor forması giyen Gustavo Campanharo, ülkesi Brezilya'da koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan futbolcu yoğun bakım alındı. Yapılan tedaviye yanıt veren Campanharo, bugün yoğun bakımdan servise alındı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, sağ dizinde oluşan ödem nedeniyle tedavi olmak için ülkesine gitmişti. Ön libero ve merkez orta saha mevkiinde oynayan Campanharo 2020 - 2021 sezonunda 24 maçta forma giyerken, 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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Kayserisporlu futbolcu Campanharo yoğun bakımdan çıktı - Haberler Spor
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