Kayserisporlu futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç, Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan gulet teknede görüntülendi. 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin de bulunduğu teknede Sakıb Aytaç gönlünce eğlenip tatil yaptı. Gün boyu teknede eğlenen ve denize giren Aytaç, Esra ve Ceyda kardeşlere jimnastik yaptırmayı da ihmal etmedi.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA