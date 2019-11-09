Kayserisporlu Emre Demir tarihe geçti

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor'un beraberlik golünü atan Emre Demir lig tarihine geçti.

09.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:56
Kayserisporlu Emre Demir tarihe geçti

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde ile karşılaşan 'un beraberlik golünü atan lig tarihine geçti.


Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı beraberlik golü ile lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu. Genç oyuncu fileleri havalandırmasının ardından büyük sevinç yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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