Kayserisporlu Emre Demir tarihe geçti

09.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:56

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor'un beraberlik golünü atan Emre Demir lig tarihine geçti.



Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı beraberlik golü ile lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu. Genç oyuncu fileleri havalandırmasının ardından büyük sevinç yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İHA