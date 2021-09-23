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Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki futbolcuları Emre Demir'in İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki futbolcuları Emre Demir'in İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından, "Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserispor'umuzun göz bebeği Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiye'mize, Barcelona'ya hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Emre Demir'in transferi, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından da "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı." paylaşımıyla duyuruldu.

Serbest kalma bedeli 400 milyon avro

Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Emre Demir ile 2027'ye kadar anlaşmaya varıldığı, genç oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Kayserispor Kulübünün paylaşımına da yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Hoş geldin Emre Demir. Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu. Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi."

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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