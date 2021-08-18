Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes'te

Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1'e transfer oldu.

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1'e transfer oldu.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1 takımlarından Rennes'e transfer oldu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübü'ne hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu
Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu
Galatasaray 'Oğulcan' krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı
Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Mustafa Demir Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkay Kibariye Hande Erçel Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes'te - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 23:02:33. #1.15#

title