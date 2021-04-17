Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios: "Kaybetmeden 1 puan almak iyidir"
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Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios: "Kaybetmeden 1 puan almak iyidir"

Kayserisporlu Dimitrios Kolovetsios: 'Kaybetmeden 1 puan almak iyidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Konya deplasmanında alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Kayserispor'un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Konya deplasmanında alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Ligin 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile berabere kalarak 1 puan alan Kayserispor'da futbolcular, alınan bu puanın önemli olduğu fikrinde. Hes Kablo Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Konyaspor maçında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu ifade etti. Defans oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, "Ligde bulunduğumuz yerin farkındayız. Bugün buraya kazanmak için geldik. Kazanmak zorundaydık, puanlar almak zorundaydık. Kaybetmekten iyidir. Kaybetmeden 1 puan almakta önemli. 3 puan almak için savaştık. Mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık fakat olmadı" dedi.

Kolovetsios, "Şimdi ligde bulunduğumuz durumdan çıkmak için önümüzde önemli bir Gençlerbirliği maçı var. Çok kritik çok zorlu, belki de sezonun en önemli maçı var diyebilirim. Kısa bir süre içinde olacak. Umarım bu maçı galip gelip hedeflediğimiz yere çıkacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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