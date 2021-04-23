Kayserisporlu Cristian Sapunaru Açıklaması
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Kayserisporlu Cristian Sapunaru Açıklaması

Kayserisporlu Cristian Sapunaru Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, "Kayserispor ile sözleşmem var ama gelecekte ne olur bilemiyorum" dediKayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında sezon sonuna kadar izinli olmasına karar verilen Rumen futbolcu Cristian Sapunaru, sosyal...

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, "Kayserispor ile sözleşmem var ama gelecekte ne olur bilemiyorum" dedi

Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında sezon sonuna kadar izinli olmasına karar verilen Rumen futbolcu Cristian Sapunaru, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden ayrılığı ile ilgili açıklama yaptı. Cristian Sapunaru, Türkçe cümleler kurduğu açıklamasında "3,5 yıl boyunca burada evimde gibi hissettim. Kariyerimin güzel bir dönemiydi ve bana sunulan tüm sevgi ve destek için minnettarım! Biliyorum hala 1 yıl daha sözleşmem var ama gelecekte neler olacağını kimse bilmiyor. Kayserispor'un kaptanı olmaktan ve tüm bu dönemde harika takım arkadaşlarımın olmasından onur duydum! Bugün teknik direktör tarafından artık takımın bir parçası olmadığım bildirildi. Antrenör kararına saygı duyuyorum, katılmasam bile saygı duymak zorundayım. Çünkü kulübe saygı duyuyorum. Başarılar diliyorum ve her zaman kalbimle Kayserispor'u destekleyeceğim" ifadelerine yerverdi.

Kayserispor kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cristian Sapunaru bu sezon 25 maçta forma giydi. 1921 dakika oynayan Rumen oyuncu bu maçlarda 1 kez sarı kart 2 kez kırmızı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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