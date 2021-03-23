Kayserisporlu Campanharo sezonu kapattı
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Kayserisporlu Campanharo sezonu kapattı

23.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:38
Kayserisporlu Campanharo sezonu kapattı

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo (28), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını açıkladı.

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo (28), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor'un deneyimli futbolcusu Gustavo Campanharo, ligin 26'ncı haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sağ dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Dizinde eklem içi ödem oluşan Campanharo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını söyledi. Üzgün olduğunu belirten Campanharo, "Benim için sezonun sona ermesi üzücü ama hepinizden gelen destek için çok memnunum. Kayseri artık benim evim. Her zamankinden daha güçlü olacağım. Şimdi Süper Lig'de en iyi sonuçlar için tezahürat yapan bir taraftar olacağım. Herkese teşekkürler" dedi.

Brezilyalı futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile 24 lig maçında forma giyerek, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

Kayserisporlu Campanharo sezonu kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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