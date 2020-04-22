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Kayserisporlu Bernard Mensah Açıklaması

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah, Türkiye liginin kolay olmadığını, sürekli mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

22.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:10
Kayserisporlu Bernard Mensah Açıklaması

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah, Türkiye liginin kolay olmadığını, sürekli mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor takımının başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Türkiye Süper Ligi'nin bir çok lige göre zor olduğunu söyledi. Mensah, "Portekiz'de oynadım yıllarca. Portekiz futbolu taktiksel açıdan biraz daha farklı. Taktiğin daha çok ön planda olduğu bir futbol anlayışı var. İspanya ligi bambaşka bir lig. Türkiye liginde dışardan baktığınız zaman kolay bir lig gibi görünüyor. Ben Türkiye gelmeden önce Süper Lig'i kolay düşünüyordum. Ama Türkiye'ye gelince zor olduğunu gördüm. Gerçekten inanılmaz fiziğe dayalı, fiziksel açıdan çok mücadele etmemiz gereken lig olduğunu fark ettim. Türkiye'ye çok iyi ve kaliteli oyuncular geliyor. Ortaya çıkan sonuca baktığımız zaman her zaman fizik mücadelesi ve kondisyonu iyi olan takımlar daha çok başarılı oluyor. Bunun için Türkiye Ligi gerçekten zorlu" dedi.

Mensah, futbolda giydiği 43 numarayı tercih etmesi ile ilgili olarak da "Futbola başladığım zaman 3 numarayı çok seviyordum. Benim favori numaram. Profesyonel olarak ilk oynadığım takımda 3 numara müsait değildi ben de 43 seçtim. Sonrasında 43 numara benim için özel olmaya başladı. Her takımda bunu giymeye devam ettim. Bana şans getirdiğine inanıyorum. 43 numarayı giydiğim zaman sürekli başarılı olduğumu hissettim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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