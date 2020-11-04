Kayserispor-Yomraspor maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor-Yomraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Kayserispor-Yomraspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Kayserispor-Yomraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Kayserispor-Yomraspor maçı, hangi kanalda, Kayserispor-Yomraspor maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.
Sporseverlerin heyecanla beklediği Kayserispor-Yomraspor maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Kayserispor-Yomraspor saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor-Yomraspor maçı ne zaman? Kayserispor-Yomraspor maçı saat kaçta? Kayserispor-Yomraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Kayserispor-Yomraspor maçının merak edilenleri...
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KAYSERİSPOR-YOMRASPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Kayserispor-Yomraspor maçı 04 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
KAYSERİSPOR-YOMRASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kayserispor-Yomraspor maçı 18.00'da başlayacak
KAYSERİSPOR-YOMRASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kayserispor-Yomraspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Kadir Has Stadyumu, Kayseri'de oynanacak.