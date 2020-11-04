Kayserispor-Yomraspor maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor-Yomraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Kayserispor-Yomraspor maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor-Yomraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

04.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:51
Kayserispor-Yomraspor maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor-Yomraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Kayserispor-Yomraspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Kayserispor-Yomraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Kayserispor-Yomraspor maçı, hangi kanalda, Kayserispor-Yomraspor maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Kayserispor-Yomraspor maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Kayserispor-Yomraspor saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor-Yomraspor maçı ne zaman? Kayserispor-Yomraspor maçı saat kaçta? Kayserispor-Yomraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Kayserispor-Yomraspor maçının merak edilenleri...

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

A Spor Web, Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV + 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR-YOMRASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Kayserispor-Yomraspor maçı 04 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

KAYSERİSPOR-YOMRASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Yomraspor maçı 18.00'da başlayacak

KAYSERİSPOR-YOMRASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor-Yomraspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Kadir Has Stadyumu, Kayseri'de oynanacak.

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