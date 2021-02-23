Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız ile devam edecek
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Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız ile devam edecek

23.02.2021 23:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:52
Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız ile devam edecek

Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız'la devam edecek.

Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız'la devam edecek.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserispor'umuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız ve Uğur hocamıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen ay teknik direktör Samet Aybaba'nın görevi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, ligin 17. haftasından itibaren geçici olarak Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız'a emanet edilmişti.

Kulaksız ile ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Uğur Kulaksız, Dan Petrescu'nun ekibinde de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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