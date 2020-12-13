Kayserispor yine berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor yine berabere kaldı

13.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:08
Kayserispor yine berabere kaldı

Hes kablo Kayserispor, bu sezon 4.beraberliğini aldı.

Hes kablo Kayserispor, bu sezon 4.beraberliğini aldı.

Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, 0-0'lık sonuç ile sahadan berabere ayrıldı. Sarı kırmızılılar, bu sezonki 4.beraberliğini aldı.

Bayraml Bektaş'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba yönetiminde 4 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, beraberliklere abone oldu. Son 4 maçında 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde de 2 gol gördü.

Son 4 maçında berabere kalan Kayserispor'un teknik direktör Samet Aybaba geldikten sonra oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı
Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı
Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı
Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor yine berabere kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:10:35. #1.15#
title