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Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor son oynadığı Altay maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor son oynadığı Altay maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Ligin 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılan Yukatel Kayserispor, daha sonra oynadığı Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçlarından beraberlikle ayrılırken Sivasspor ve Altay maçlarını kazandı. 4 maçta 6 gol kaydeden sarı kırmızılılar kalesinde sadece 2 gol gördü. Sezonun ikinci yarısına sahasında Altay galibiyeti ile başlayan Kayseri ekibinin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bertolacci ve Mert Çetin'in lisansını çıkartabilmek için transfer  yasağını kaldırması gerekecek.


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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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