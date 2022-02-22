Kayserispor yeni yılda 1 kez kaybetti

ADANA (İHA) - Yukatel Kayserispor, 2022 yılında oynadığı 7 Süper Lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar, bu maçlarda 14 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022 yılında 7 maça çıktı. Altay maçı ile yeni yıla giren sarı kırmızılılar, 1-0 kazandığı bu maç sonrasında Adana Demirspor ile berabere kaldı. Ardından oynadığı 3 maçı kazanan Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken geçen haftada da sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Oynadığı 7 Süper Lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 14 puan toplayan Kayserispor, 11 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

Kayserispor'un 2022 yılında oynadığı Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Altay 1-0

Adana DS-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Başakşehir 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Hatayspor 4-3

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Giresunspor 2-1 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor