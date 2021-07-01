Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor
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Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından topla birlikte çalıştı. Transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak olan Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı ve Onur Bulut da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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