Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon için antrenmanlara devam ediyor.

Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon için antrenmanlara devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezona hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kayserispor Tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki oyuncular, düz koşunun ardından yaptıkları çalışmalar ile antrenmanı sürdürdü. Teknik Direktör Karaman, antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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