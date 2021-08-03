Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınmayla başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin