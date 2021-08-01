Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınmayla başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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