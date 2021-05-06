Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu
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Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hes Kablo Kayserispor, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, usulsüz seyirci alınması ile karşılaşmaya alınan kişiler tarafından gerçekleştirilen hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Süper Lig'in 39. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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