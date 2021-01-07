Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
07.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:44
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenör Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin