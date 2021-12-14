Kayserispor yedinci mağlubiyetini aldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 16. maçında 7. kez yenildi.

Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 4-2'lık sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 16. maçında 7. yenilgisini aldı.

16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 19 puanda kaldı. Kayserispor 16 hafta sonunda rakiplerine 22 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.

Yukatel Kayserispor'un bu sezon mağlup olduğu maçlar şu şekilde:

1.Hafta Altayspor-Kayserispor: 3-0

5.Hafta Hatayspor-Kayserispor: 2-1

8.Hafta Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

9.Hafta Alanyaspor-Kayserispor: 6-3

10.Hafta Konyaspor-Kayserispor: 2-0

14.Hafta Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

16.Hafta Beşiktaş-Kayserispor: 4-2 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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