Kayserispor yedinci mağlubiyetini aldı
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 16. maçında 7. kez yenildi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 16. maçında 7. kez yenildi.
Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 4-2'lık sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 16. maçında 7. yenilgisini aldı.
16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 19 puanda kaldı. Kayserispor 16 hafta sonunda rakiplerine 22 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.
Yukatel Kayserispor'un bu sezon mağlup olduğu maçlar şu şekilde:
1.Hafta Altayspor-Kayserispor: 3-0
5.Hafta Hatayspor-Kayserispor: 2-1
8.Hafta Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
9.Hafta Alanyaspor-Kayserispor: 6-3
10.Hafta Konyaspor-Kayserispor: 2-0
14.Hafta Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0
16.Hafta Beşiktaş-Kayserispor: 4-2 - KAYSERİ
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