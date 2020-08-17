Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı
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Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, Portekiz liginden Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı
17.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:45

Hes Kablo Kayserispor, Portekiz liginden Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, Portekiz'in Boavista takımında futbol oynayan Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı. Siyahi futbolcu ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme yapılacak.

Yaw Ackah kimdir

1 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gana vatandaşı ve 1,69 cm boyunda. Orta sahanın ortasında oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Premier Lig takımlarından Boavista'da oynayan Ackah, 2018-2019 sezonunda 2 maçta forma giyip 18 dakika oynadı. Ackah geride kalan sezon ise 24 maçta oynadı. 1908 dakika sahada kalan siyahi futbolcu 13 kez sarı kart gördü.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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