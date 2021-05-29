Kayserispor yardım kampanyası başlattı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, ekonomik destek bulmak adına yardım kampanyası başlattı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, ekonomik destek bulmak adına yardım kampanyası başlattı.

2021-2022 futbol sezonunda da Süper Lig'de mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor, lig öncesi ödemelerini gerçekleştirmek ve transfer harcamaları yapabilmek adına yardım kampanyası başlattı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Kayserispor Kulübünün banka hesap numaralarını paylaşarak bir açıklama yaptı.

Gözbaşı açıklamasında, "Çok zor bir sürecin ardından bir o kadar zor bir sürece başlıyoruz. Ligde kaldık her şey bitmedi. Asıl şu an başlıyor mücadele. Tüm Kayserispor sevdalılarının da maddi katkılarını bekliyoruz" ifadelerindi kullandı.

51 milyon TL'si transfer tahtasının açılması için olmak üzere kulübün kasasına 170 milyon TL para koyan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 26 Mayıs tarihinden itibaren Kayserispor için topyekün bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirtmiş ve Kayseri'deki tüm oda başkanları, belediye başkanları, sanayici, işadamı, esnaf ve Kayserispor sevdalılarına seslenip ekonomik destek çağrısı yapmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı