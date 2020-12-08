Kayserispor Vefa Paketi'ne büyük ilgi
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Kayserispor Vefa Paketi'ne büyük ilgi

08.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:29
Kayserispor Vefa Paketi'ne büyük ilgi

Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından yürütülen Vefa Destek Kampanyasına büyük ilgi var.Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün yürüttüğü Kayserispor Vefa Paketi'ne sanayici ve işadamlarından destek var.

Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından yürütülen Vefa Destek Kampanyasına büyük ilgi var.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün yürüttüğü Kayserispor Vefa Paketi'ne sanayici ve işadamlarından destek var. İçerisinde Kayserispor forması, Kayserispor atkısı, Kayserispor rozeti gibi ürünlerin bulunduğu ve 5 bin TL karşılığında hediye edilen Vefa Destek Paketi'ne Kayseri'nin önde gelen işadamları destek veriyor.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Yıllardır bir eleştiri vardı. Kayseri'den Kayserispor'a sahip çıkılmıyor diye. Ben olayın öyle olduğunu düşünmüyorum. Görüştüğüm her işadamı olumlu. Vefa paketinde beklentiyi yüksek tutmadık. Ne istiyorsak bu takıma gerçekten kimler katkı sağlamak istiyorsa onu bekledik. Karınca kararınca destek olunmasını istedik. Çok güzel dönüşler aldık. Daha kapısından çevirip hayır diyen olmadı. Herkes elinden geleni yapıyor Bundan sonra durmak yok. Kayserispor vefa paketiyle Kayserili iş adamlarını buluşturmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Kayserispor Vefa Paketi alan isimler şunlar: Hacı Ömer Okuducu (Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi), Bekir Okay Kiracıoğlu (Kayseri Strapor), Gültekin Soydan (Tekin Boya), Bekir Tuğrul (Tuğrul Kardeşler), Ahmet Kürtüncü (Esra Ticaret), Latif Ersoy (Ersoy Müteahhitlik), Yılmaz Akansu, Ömer Gülsoy (Kayseri Ticaret Odası Başkanı), Yılmaz Büyüknalbant (Kayserispor eski yöneticisi), Şükrü Sevim (HiTech İthalat), Mehmet Kolağası (Etna İnşaat), Saffet Güngör (Lineer Makine), Hacı Söyler (Portal Çelik Kapı), Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Nurettin Açıkalın (Açıkalın Alt Yapı), Mert Açıkalın (Açıkalın Alt Yapı), Güldüoğlu Ailesi (Meysu), Ercan Göktepe (Hisar Pastanesi), Burak Göktepe (Hisar Pastanesi), Caz Özaslan (Mayagöz), Erkay Doğan (Cadde 38), İbrahim Özaslan (Mayagöz), Osman Orbay (CallSure), Hakkı İlgü (Gürkan Ofis), Süleyman Sarptaş, Hiyadet Çelik, Hazar Aksoy (Dakaş İnşaat), Salih Fazlıoğlu (Şahin Sucukları), Hakan Kılıç (Kılıç Emlak) Mehmet Bezircioğlu (Bezircioğlu Kapı Menteşeleri), Turan Kabak (Emek Çelik Kapı), Hacı Ali Hasgül (Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü), Candan Gülsoy (Gülsoylar AŞ) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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